إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية لطلبة الثالث المتوسط في الرصافة الثانية

2023/02/23 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجية الثالث المتوسط 2022 – 2023.

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