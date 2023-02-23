إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية لطلبة السادس الاعدادي

2023/02/23 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة التربية تنشر نتائج الامتحانات (الدور التمهيدي) لطلبة السادس الاعدادي والثالث المتوسط ، عبر الرابط الالكتروني ادناه .كما اكدت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بالزام الطلبة المؤهلين بمراجعة مدارسهم لغرض اكمال الوثائق المطلوبة بمدة اقصاها اسبوع من تأريخ اعلان النتائج ، على أن يقوم مدير المدرسة المعنية بتسليم الوثائق المطلوبة إلى قسم الامتحانات ولا تسلم بيد الطالب المؤهل .الرابط

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