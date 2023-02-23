محكمة الجنايات تحجز أموال رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق

2023/02/23 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أصدرت محكمة جنايات النجف، قرارا قضائيا بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس ادارة مطار النجف الاشرف الدولي السابق فائد كاظم نون الشمري.

وبحسب وثيقة صادرة من المحكمة بتاريخ 7 من الشهر الحالي وحصلت عليها (بغداد اليوم)، "أصدر قاضي محكمة تحقيق النجف المختصة بقضايا النزاهة قراراً يتضمن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب فائد كاظم نون الشمري عدا الأموال التي لا يجوز حجزها".

واوضحت الوثيقة أن "القرار جاء إستناداً لأحكام المادة 121 الاصولية لتعذر تنفيذ أمر القبض الصادر بحقهم وفق أحكام المادة 340 بدلالة المادة 341 من قانون العقوبات مع إرسال الأوراق التحقيقية الى هذه المحكمة لغرض تأييد قرار الحجز و لدى التدقيق والمداولة والإطلاع على الأوراق التحقيقية لوحظ تعذر تنفيذ أمر القبض بحق المتهم المذكور وفق الإشعارات المربوطة وعليه قررت المحكمة تأييد قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق المتهم الهارب فائد كاظم نون الشمري".

أدناه نص الوثيقة:

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