وزارة الصحة: نتابع اتخاذ خطوات عاجلة لكشف ملابسات اغتيال الطبيب المدفعي

2023/02/23 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، اتخاذ خطوات عاجلة لكشف ملابسات عملية اغتيال الطبيب أحمد طلال المدفعي، أمام باب عيادته في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الدكتور أحمد طلال المدفعي اختصاصي القلبية في مستشفى بعقوبة التعليمي تم اغتياله اليوم أمام باب عيادته".

واستنكرت الوزارة، وفق البيان: "الاغتيال الغاشم على ملاكاتها"، مؤكدة أنها "تتابع اتخاذ الخطوات العاجلة لكشف ملابسات عملية الاغتيال، وتقديم الجناة فورًا للعدالة".

ويوم أمس الأربعاء، أفاد مصدر أمني، باغتيال طبيب وسط بعقوبة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال الطبيب (أحمد طلال المدفعي) في شارع الطابو وسط بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا بمجرياته".

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