2023/02/23 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاضي زيدان يتسلم دعوة رسمية لزيارة إيران المركز الخبري الوطني.

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