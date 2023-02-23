2023/02/23 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت نقابة صيادلة ديالى، اليوم الخميس، تعليق العمل في الصيدليات في المحافظة والى اشعار اخر وذلك احتجاجا على حادثة الاغتيال التي طالت الدكتور احمد طلال المدفعي.ونددت النقابة في بيان تلقاه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صيدليات ديالى تعلق العمل احتجاجا على اغتيال الدكتور طلال المدفعي المركز الخبري الوطني.

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