أسماك نادرة تمشي على «يديها» وثّقها مصوّر لحمايتها من الانقراض

2023/02/23 | 11:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأعماق المظلمة لنهر ديروينت في ولاية تاسمانيا الأسترالية، يمكن العثور على نوع غير مألوف من الأسماك يمشي، ولا يسبح، على طول مجرى النهر.

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