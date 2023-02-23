"أجسام دامية" في أسبوع الموضة بنيويورك.. حقيقة الصور المتداولة

2023/02/23 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صور لعروض أزياء غريبة يظهر فيها العارضون على هيئة أجسام دامية مع الادعاء أنها صور حقيقية من أسبوع الموضة في نيويورك، حسب ما ذكرت خدمة فرانس برس لتقصي الحقائق.

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