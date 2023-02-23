هيئة النزاهة: اعتقال مسؤول عراقي سابق هارب إلى الإمارات

2023/02/23 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على مدير عام أسبق في وزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت دائرة الاسترداد بالهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ألقت القبض على المدان الهارب المدير العام الأسبق لدائرة صحة محافظة بابل، بناء على صدور نشرة دولية حمراء وإذاعة البحث الصادرة بحقه، وملفات الاسترداد التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المختصة؛ لوجود 7 قضايا جزائية متهم فيها".وأضافت أن "سبق أن تم صدورعدة أحكام غيابية بالحبس الشديد بحق المدان الهارب عن المحاكم المختصة أثناء توليه منصب المدير العام لدائرة صحة بابل وإدارته لمستشفى الإمامين الكاظمين، استنادا لأحكام المادتين (331 و 340) من قانون العقوبات".وأشارت الى أن "جملة من الدعاوى والملفات بحق المدان، لقيامه برفع فواتير صرف مستحقات الشركة الأردنية المنفذة لمشروع "الديلزة الدموية" لأكثر من 6,000,000 ملايين دولار أمريكي؛ رغم تلكؤها في تنفيذ فقرات العقد، وقيامه بالموافقة على شراء أجهزة (CRRT) دون طلب احتياج، خلافا لبنود العقد، فضلا عن موافقته على شراء مادة الأوكسجين السائل من المعامل الأهلية بأسعار مغالى فيها، بالرغم من وجود عروض من قبل شركة حكومية للتجهيز بأسعار مناسبة".وتابعت أن "الهيئة تعمل على تكثيف جهودها وإجراءاتها لاسترداد المطلوبين الهاربين"، لافتة إلى "تعاون السلطات المختصة في الإمارات مع وزارة الداخلية العراقية – مديرية الشرطة العربية والدولية في عملية إلقاء القبض".ولفتت الى أنه "تم إلقاء القبض في وقت سابق من هذا الشهر على المدان الهارب المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI) في الأراضي الإماراتية؛ لإحداثها ضررا بالمال العام بلغ مقداره 1,116,024,788 مليار دولار أمريكي و90،786,020.500 مليار دينار عراقي".وبينت أنه "تم تنظيم ملف استرداد المدان وإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادعاء العام – شعبة الاسترداد؛ لغرض إرساله إلى وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تمهيدا لاسترداده عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، وفقا للمادة رقم (42) من الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين".

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