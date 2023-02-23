صدور 14 مذكرة قبض بحق متهمين في حادثة

2023/02/23 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف النائب طه المجمعي، الخميس، عن صدور 14 مذكرة قبض جديدة بحق متهمين في حادثة قرية "الجيايلة" في ديالى.

وقال المجمعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الأجهزة الأمنية شنت سلسلة عمليات دهم وتفتيش لتعقب المتهمين بالنزاع في قرية جيايلة شمال قضاء الخالص في محافظة ديالى يوم الاثنين الماضي، والذي أدى لمقتل وإصابةعدة أشخاص بينهم امرأتان".

وأضاف، أن "اعترافات بعض المعتقلين على خلفية الحادثة قادت إلى صدور مذكرات قبض بحق 14 متهماً آخرين وقد هرب بعضهم إلى خارج المحافظة وتلاحقهم الأجهزة الأمنية حالياً بالتنسيق".

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، أن "جهوداً تبذل لاعتقال هؤلاء، وقد طالبتُ رئيس الحكومة (محمد شياع السوداني) اعتبار ما حصل جريمة إرهابية والتعامل مع الضحايا على هذا الأساس".

وتشهد محافظة ديالى توتراً منذ وقوع الحادثة، وتحاول أطراف عدة احتواء الموقف وسط دعوات لقبيلتي "العزة" و"البوبالي" طرفي النزاع، بالتهدئة وضبط النفس والاحتكام إلى القضاء.

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