خطى طالبان تبين حقيقة الامريكان ومستقبل العراق

2023/02/23 | 11:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: احمد باسم القزاز قررت طالبان مؤخراً تحويل القواعد العسكرية للقوات الاجنبية...

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