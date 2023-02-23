وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق احمد قريع عن عمر ناهز 86 عاماً

2023/02/23 | 11:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع عن عمر ناهز 86 عاماً.ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس “المناضل الوطني الكبير، رئيس الوزراء الأسبق، رئيس المجلس التشريعي الأسبق، العضو السابق للجنتين التنفيذية ل‍منظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح أحمد قريع”، وفقاً … Readmore

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