المجلس الوزاري للامن الوطني يؤكد على ضرورة الحوار مع تركيا حول حصة العراق المائية

2023/02/23 | 11:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، ضرورة فتح حوار مع تركيا حول قلة الإطلاقات المائية.وترأس رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلالها “بحث مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، والخطط الموضوعة لمواجهة مختلف التحديات … Readmore

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