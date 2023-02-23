ميسان.. اعتقال ثلاثة متهمين بحوزتهم اسلحة واعتدة غير المرخصة

2023/02/23 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة 4/ارهاب ومصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة في المحافظة.

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