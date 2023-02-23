النصيري: الحزمة الثانية للمركزي لتسهيل الحصول على العملة الاجنبية ستحقق تسريع استقرار سعر الصرف

2023/02/23 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد مستشار رابطة المصارف سمير النصيري، الخميس، ان الحزمة الثانية التي اصدرها البنك المركزي لتسهيل الحصول على الدولار ستحقق التوسع في شمول فئات وجهات واسعة ممن يحتاجون الى الدولار في عمليات التجارة الخارجية والاعمال الاخرى وستسرع في استقرار سعر الصرف والمحافظة على قوة الدينار العراقي وخلق التوازن والاستقرار بين السعر الرسمي المستهدف والسعر الموازي .واوضح النصيري في حديث خص به "الاقتصاد نيوز"، ان ابرز التسهيلات التي تضمنتها الحزمة الثانية هي تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني عبر خيارين:الخيار الأوَّل: تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني. والخيار الثاني: تعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي إلى المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال حسابات البنك المركزي لدى مصرف (جي بي مورغان)، وبنك التنمية في سنغافورة، وتقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوربا بالآلية نفسها لاحقًا.واضاف انه ، بإمكان المواطنين تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحدّ أعلى (7500) دولار في الشهر الواحد من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين، وموني غرام) بالسعر الرسمي (1320) دينار/دولار، ويقوم البنك المركزي بتعزيز الحسابات الخاصة بهؤلاء الوكلاء من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها.وسمح البنك المركزي في هذه الحزمة الى توسيع منافذ الحصول على الدولار وبٱليات مرنة وسهلة تضمن وصول الدولار الى المستفيد النهائي وبسلاسة تامة .واشار النصيري ان الحزمة الثانية جاءت بعد الحزمه الاولى للتسهيلات ومتزامنة مع التعليمات الجديدة التي اصدرها البنك المركزي للتحويل الخارجي لعام 2023 للدخول للمنصة الالكترونية والتي حدد فيها الجهات والمعاملات المسوح لها قانونا والتزامات واجراءات التنفيذ للمصارف مما يسهل ويعزز اهداف البنك المركزي في قانونه النافذ وفي جهوده لتحقيق الاصلاح المصرفي واستقرار سعر الصرف والالتزام بالمعايير المصرفية العالمية خصوصا قواعد الامتثال وقانون مكافحة غسل الاموال 39لسنة 2015.معربا ان امله بمصارفنا الحكومية والخاصة وشركات التحويل المالي والصرافة والقطاعات الاقتصادية الحكومية والاعلام الوطني والتجار ورجال الاعمال والمستوردين والمواطنين الى التعاون ودعم واسناد اجراءات البنك المركزي من اجل اصلاح اقتصادنا الوطني وتطوير القطاع المصرفي العراقي .

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