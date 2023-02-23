2023/02/23 | 12:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GZYWCLtXink

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب ضرغام المالكي يحيل ملف فساد يتعلق بمشروع القرنة للقضاء العراقي للبت فيه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب ضرغام المالكي يحيل ملف فساد يتعلق بمشروع القرنة للقضاء العراقي للبت فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).