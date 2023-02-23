نائب ليبي لـ(بغداد اليوم): العراق يقودنا نحو العمل المشترك

2023/02/23 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية، اليوم الخميس، أن العراق يقود العمل العربي المشترك من خلال احتضانه مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد.

وقالنصية لـ(بغداد اليوم) إن "إقامة المؤتمر في بغداد رسالة على استقرار العراق وتعافيه وعودته في مقدمة العمل العربي المشترك".

وأضاف أن "القمة ستناقش تفعيل دور اتحاد البرلمانات العربية والموقف العربي الموحد"، مشيرا الى " وضع استراتيجية شاملة للحوار العربي".

وأوضح النائب الليبي أن “القمة ستناقش أيضا أبرز المشاكل التي تواجه الاتحاد من المقر والدعم اللوجستي"، مبينا أنه “تم وضع العديد من الحلول التي ستناقش يوم غد وترفع الى رؤساء البرلمانات العربية في جلسة السبت المقبل".





وافتتحت، اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ 30 للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي ببغداد، تمهيدا لانعقاد المؤتمر السبت المقبل.





وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، استضافة العاصمة العراقية بغداد للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد الخميس ويستمر 3 أيام، داعياً رؤساء البرلمانات العربية إلى الحضور لبغداد والقول بصوت واحد إننا "مع العراق وشعبه العظيم وندعم كل جهودهم في تعزيز أمنهم واستقرارهم ومسيرتهم السياسية".

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