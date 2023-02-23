صلاح الدين.. اعتقال 5 إرهابيين اشتركوا بقتل وتهجير المواطنين وتعذيبهم

2023/02/23 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على خمسة ارهابيين اشتركوا في قتل وتهجير المواطنين وتعذيبهم في صلاح الدين.

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