الإطاحة بمسؤول المفرزة الأمنية لـ

2023/02/23 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امناعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، الاطاحة بما يسمى مسؤول المفرزة الامنية لداعش، فيما اشارت الى القاء القبض على (٣) من تجار المخدرات في العاصمة بغداد.

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