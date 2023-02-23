“يونسكو” تحذّر من قانون حرية التعبير في العراق

2023/02/23 | 12:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة هاجمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مشروع قانون حرية التعبير ومحاولات التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، وزعمت أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، مشيرة إلى أنه مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي.وقال مسؤول قطاع حرية التعبير عن الرأي والمعلومات والاتصالات في مكتب “يونسكو” …

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