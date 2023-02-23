حكمان عراقيان يقودان المباريات في كأس آسيا للشباب

2023/02/23 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تكليف الحكمين زيد ثامر وأكرم علي بقيادة مباريات نهائيات آسيا للشباب.

وذكر الاتحاد في بيان أن “لجنة الحُكام في الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم، كلفت الحكم الدولي زيد ثامر والحكم المساعد أكرم علي بقيادة مباريات نهائيات كأس آسيا للشباب التي تحتضنها اوزبكستان الشهر المقبل”.

وتقام منافساتُ كأس آسيا للفترة من الأول ولغاية 18 من شهر آذار بمشاركة 16 منتخباً بلغت النهائيات القارية.

ويشارك منتخبنا الشبابي في البطولة، حيث يلعب في المجموعة الاولى إلى جانب منتخبات أوزباكستان وإندونيسيا وسوريا.

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