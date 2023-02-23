2023/02/23 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اصابتها بالعجز ..شاهد الطلب البسيط لهذه المرأة العراقية | تقرير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اصابتها بالعجز ..



شاهد الطلب البسيط لهذه المرأة العراقية | تقرير قناة التغيير الفضائية.

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