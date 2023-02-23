2023/02/23 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، ارتفاع حيازة العراق من السندات الأميركية إلى 40.8 مليار دولار.

وبحسب أحدث جدول للوزارة، فإن "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 40.8 مليار دولار لشهر كانون الأول 2022، مرتفعة بنسبة 2.77 بالمئة عن شهر تشرين الثاني من العام 2022، ومرتفعة بنسبة 7.37 بالمئة عن شهر تشرين الاول 2022".

وأضافت، أن "العراق صعد مرتبة واحدة ليصل إلى المرتبة 31 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الأميركية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول التي يبلغ حيازتها لأكثر من 32 مليار دولار"، مبينةً أن "العراق جاء رابع أكبر دولة عربية بعد السعودية والكويت والإمارات".

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