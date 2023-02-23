باخموت وإزيوم وكراماتورسك.. سيدة أوكرانيا الأولى تستعرض انتهاكات روسيا في بلادها

2023/02/23 | 12:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت السيدة الأولى الأوكرانية، أولينا زيلينسكا، انتهاكات حقوق الإنسان في بلادها بعد الغزو الروسي قبل نحو عام، وقالت خلال مشاركة عبر الفيديو في جلسة خاصة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، "لدينا الحق في أن نعيش أحرارا، وألا نتعرض للقتل والتعذيب".

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