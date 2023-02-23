أحد عشر قتيلاً وأكثر من 80 جريحاً فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

2023/02/23 | 12:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم جعفر اشتية وصالح حمد قُتل 11 فلسطينياً، بينهم فتى، وأصيب أكثر من 80 آخرين بالرصاص الحيّ في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي الأربعاء في مدينة نابلس بشمال الضفّة الغربية المحتلّة.وفي نيويورك، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من … Readmore

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