2023/02/23 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، بالقبض على خمسة ارهابيين اشتركوا بقتل وتهجير المواطنين وتعذيبهم في صلاح الدين.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: “بعمليات استباقية مختلفة تمكنت وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بـ 5 ارهابيين اشتركوا بقتل وتعذيب المواطنين في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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