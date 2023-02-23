عروسان يعلقان في مصعد فندق ليلة حفل زفافهما.. شاهد ما حدث لهما

2023/02/23 | 13:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ رجال الإطفاء في ولاية كارولينا الشمالية عريسين بعد أن علقا في مصعد فندق لأكثر من ساعتين بينما كانا في طريقهما إلى الحفلة التي تلي حفل زفافهما.

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