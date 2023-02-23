العمل: إجمالي رواتب المعين المتفرغ لشهر شباط يبلغ أكثر من 37 ملياراً

2023/02/23 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، راتب المعين المتفرغ لشهر شباط من عام 2023.

وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم في بيان، إن "الهيئة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لـ(220،237) مستفيداً لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي يبلغ أكثر من 37 ملياراً و458 مليون دينار لشهر شباط لعام 2023".

ودعت عبد الرحيم المستفيدين والمستفيدات، إلى "التوجه للمنافذ ‏المعتمدة من قبل مصارف: ‌‏(الرافدين، والرشيد، وآشور) لاستلام رواتبهم بعد إكمال ‏الإجراءات، وتبليغهم من قبل المصارف".‏

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