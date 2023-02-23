2023/02/23 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي، الخميس، إعماماً إلى المصارف المجازة من قبل البنك المركزي العراقي والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة، للإبلاغ عن "المعاملات المشبوهة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. إعمام إلى المصارف والمؤسسات المالية بشأن "المعاملات المشبوهة") نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. إعمام إلى المصارف والمؤسسات المالية بشأن "المعاملات المشبوهة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).