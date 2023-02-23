الدوري الإسباني.. مطالب بإيقاف المشجعين العنصريين

2023/02/23 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مهاجم أتليتيكو مدريد، ألفارو موراتا، بإيقاف المشجعين الذين يوجهون إهانات عنصرية للاعبين مدى الحياة بعد حوادث متفرقة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، والاستهداف المتكرر لفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.

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