2023/02/23 | 14:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تتحرك جهات سنية نحو تشكيل تحالف كبير يريد نزع “زعامة” رئيس...

ظهرت المقالة القوى السنية على مفترق طرق منذ مشاجرة منافض السجائر والتراشق بـ “الأحذية” أولاً على المسلة.

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