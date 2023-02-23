الامم المتحدة: امرأة تموت كل دقيقتين في العالم خلال الحمل أو أثناء الولادة

2023/02/23 | 14:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف-(أ ف ب) – لا تزال امرأة تفارق الحياة كل دقيقتين في العالم نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة، رغم انخفاض وفيات الحوامل بمعدل الثلث في عشرين سنة، على ما أفادت الأمم المتحدة في بيان الخميس.وتراجعت معدلات وفيات النساء الحوامل بصورة كبيرة بين عامي 2000 و2015 ثم شهدت بين 2016 و2020 استقراراً أو […]

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