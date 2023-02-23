تبادل قصف بين إسرائيل وقطاع غزة غداة عملية قتل فيها فلسطينيون في الضفة الغربية

2023/02/23 | 14:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حشد يشيع عددا من القتلى الفلسطينيين في عملية اسرئايلية في نابلس بالضفة الغربية المحتلة في 22 شباط/فبراير 2023 © اف ب جعفر اشتيه غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – تبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة عمليات قصف الخميس غداة عملية شنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة واسفرت عن مقتل أحد […]

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