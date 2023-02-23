2023/02/23 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت سلطات إقليم كردستان، الخميس، صرف الرواتب للمتقاعدين بالنظام الإلكتروني، بعدما توفي بعضهم في طوابير الانتظار أمام المصارف.

وقال مدير الإحصاء في السليمانية، شوان جبار لـ(بغداد اليوم)، إن "النظام السابق في صرف الرواتب (يدوياً) مرهق ويشكل أعباء على المتقاعدين، وأدى لوفيات عديدة".

وأضاف أن "النظام الجديد أسهل ويتم توزيع رواتب المتقاعد عبره بأقل من دقيقتين، وهو أمر مهم جداً، وتم بإشراف وزير المالية في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعدما توفي بعضهم في طوابير الانتظار.. صرف رواتب متقاعدي كردستان إلكترونياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعدما توفي بعضهم في طوابير الانتظار.. صرف رواتب متقاعدي كردستان إلكترونياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).