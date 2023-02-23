نافذة العملة الأجنبية تبيع 106،855 مليون دولار اليوم

2023/02/23 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، اليوم الخميس، انخفاضا كبيرا لتبلغ 106،855 مليون دولار.

وبحسب جدول المبيعات على موقع النافذة، وتابعته (بغداد اليوم)، فإن "إجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات إعتمادات) بلغ 81,655,419 مليون دولار".

فيما بلغ اجمالي البيع النقدي 25,200,000 مليون دولار، في حين بلغ اجمالي المبيعات الكلية 106,855,419 مليون دولار.

وقامت 9 مصارف بتلبية الطلبات النقدية، فيما بلغ عدد المصارف المشاركة بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا فقط.

ويوم امس الاربعاء، سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، ارتفاعا لتبلغ نحو 204 ملايين دولار.

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