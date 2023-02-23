وزير الداخلية يلتقي رئيس هيئة التصنيع الحربي: الأسلحة الثقيلة أثبتت كفاءتها

2023/02/23 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، أن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التي تصنعها هيأة التصنيع الحربي، أثبتت كفاءتها.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته (بغداد اليوم)، أن الشمري التقى رئيس هيأة التصنيع الحربيّ، اليوم، وبحثا جملةً من المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك في مقدّمتها رفدُ مفاصلِ وزارة الداخلية وتشكيلاتها بالأسلحة والأعتدة.

وأكد الشمري، في البيان: "كفاءة منتجات شركات التصنيع الحربي كالأسحلة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وأعتدتها التي خضعت لتجارب واختبارات متنوّعة، فضلا عن أنها أثبتت فاعليتها الميدانية كونها مصنّعة على وفق المواصفات والمعايير في الشركات العالمية الرصينة".

وأبدى وزيرُ الداخلية دعمَه لهيأةِ التصنيعِ الحربيّ وتشجيعَه منتجاتها من خلال تجهيز صنوفِ القوات الأمنية التابعة لتشكيلات وزارة الداخلية بالأسلحة والأعتدة التي تنتجها مصانع هيأة التصنيع الحربي لاستعمالها في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية المختلفة وفي مقدمتها فلول التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظّمة.

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