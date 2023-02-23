عمليات الانبار:300 عجلة محملة بالمساعدات الانسانية تدخل الى حلب واللاذقية السوريتين عبر القائم

2023/02/23 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد

الشعبي عن دخول أكثر من (300) عجلة محملة

بالمساعدات الانسانية الى سوريا باتجاه

محافظتي حلب واللاذقية عبر منفذ القائم

ونقل بيان لعمليات الانبار حصلت وكالة

نون الخبرية

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