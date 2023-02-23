العتبة الحسينية تتكفل بطباعة كتاب فريد عن القرآن احتفاء باليوم العالمي للقرآن الكريم

2023/02/23 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوادر العتبة الحسينية المقدسة

المشرفة على حملة اليوم العالمي للقرآن

الكريم عن اختيار الكتاب القرآني لهذا

العام وهو كتاب (موسوعة البيان في شرح

غريب القرآن) وطباعته ضمن باقة إصدارات

مركز التبليغ ا

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