مُحلل سياسي للإيجار

2023/02/23 | 14:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش جاهز ومستعد للجلوس للتنظير أمام شاشات الفضائيات متى مايُطلب منه، يُجادلك في السياسة، الإقتصاد، الإجتماع، وحتى في قضايا الزواج والطلاق، موجود للدفاع والترويج لِمن يدفع له أو...أكمل القراءة ←

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