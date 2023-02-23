بارزاني يؤكد رفضه تأجيل الانتخابات البرلمانية في الاقليم وضرورة اجرائها خلال هذا العام

2023/02/23 | 14:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، رفضه لتأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم، مؤكدا على ضرورة اجرائها خلال هذا العام.جاء ذلك خلال لقائه اليوم، وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي، وفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم.وذكر البيان … Readmore

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