القاضي فائق زيدان يستقبل الشيخ عبد الرزاق السعدي و الشيخ خالد الملا

2023/02/23 | 14:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الخميس الموافق 23 /2 /2023 العلامة الشيخ الدكتور عبد الرزاق السعدي والشيخ الدكتور خالد الملا وبحث معهما أهمية الخطاب الديني المعتدل وانعكاسه على امن وسلامة المجتمع.

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