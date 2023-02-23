2023/02/23 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الطيران المدني العُمانية السماح لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي الشروط بعبور أجوائها، استمرارا لقرار مماثل من السعودية صدر في يوليو/تموز من عام 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عُمان تسمح لـ"جميع الناقلات الجوية" بعبور أجوائها.. ووزير خارجية إسرائيل يُعلق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عُمان تسمح لـ"جميع الناقلات الجوية" بعبور أجوائها.. ووزير خارجية إسرائيل يُعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).