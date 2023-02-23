سلطنة عمان تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.. وكوهين يرحب بـ

2023/02/23 | 14:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت سلطة عمان للطائرات الإسرائيلية بعبور مجالها الجوي، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، فيما غردت هيئة الطيران المدني العمانية، الخميس، بأن المجال الجوي للسلطنة سيكون مفتوحا لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي الشروط، فيما لاقت هذه الخطوة ترحيبا إسرائيليا.

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