2023/02/23 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، مع رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، عدة ملفات.

وذكر بيان لمكتب السوداني اليوم، (23 شباط 2023)، “جرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية، وجهود الحكومة في مجال الإصلاح والتنمية”.

واضاف، “كما جرى استعراض خطوات الحكومة بتطبيق ما تبنته في برنامجها الوزاري من الأهداف الأساسية، التي تصب جميعها في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن الاجتماعي في البلد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يبحث مع رئيس الجمهورية السابق برهم صالح عدة ملفات ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يبحث مع رئيس الجمهورية السابق برهم صالح عدة ملفات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).