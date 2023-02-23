2023/02/23 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من داخل السجن ..نجم الربيعي يوجه رسالة نارية لفاسدي العراق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من داخل السجن ..



نجم الربيعي يوجه رسالة نارية لفاسدي العراق قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من داخل السجن .. نجم الربيعي يوجه رسالة نارية لفاسدي العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من داخل السجن .. نجم الربيعي يوجه رسالة نارية لفاسدي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).