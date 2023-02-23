التربية: لا دور ثالث للعام الدراسي الحالي

2023/02/23 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية، اليوم الخميس، عدم وجود دور ثالث للمكملين أو تحسين معدل للعام الدراسي الحالي.وقال المكتب الإعلامي بالوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “هذا القرار جاء بعد إجتماع هيئة الرأي في جلستها المنعقدة بتأريخ الـ16 من كانون الثاني الماضي، بهدف تحقيق رصانة علمية تعتمد […]

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