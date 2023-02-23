2023/02/23 | 15:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد العملة اليوم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد العملة اليوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد العملة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).