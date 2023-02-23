استشهاد منتسب وعملية امنية.. ماذا يجري في الحضر بالموصل؟

2023/02/23 | 15:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية أمنية مشتركة في الحضر جنوب الموصل، كما أفادت باستشهاد المقاتل باسم محمد آل شوجه البركي جراء انفجار عبوة ناسفة اثناء العملية.

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