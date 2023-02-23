بعيدا عن ضجيج المدن.. الرحلات البرية تستهوي العراقيين

2023/02/23 | 15:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اعتدال الجو في شهر فبراير، تدب الحياة في الصحراء مجددا، ويبدأ موسم السياحة البرية في العراق ويستمر طوال فصل الربيع، ويكون معظم الوافدين من المحافظات والمناطق القريبة الراغبين في التمتع بالطبيعة.

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