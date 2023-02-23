2023/02/23 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، تأجيل جلسته الى يوم الاثنين المقبل.

وقالت الدائرة الإعلامية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة المزمع عقدها اليوم الى الاثنين المقبل".

وبحسب الدائرة الإعلامية، فإن مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد الجلسة نصف ساعة، صباح اليوم.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، قرر تأجيل انعقاد الجلسة لمدة نصف ساعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يؤجل انعقاد جلسته إلى يوم الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يؤجل انعقاد جلسته إلى يوم الاثنين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).